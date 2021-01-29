Москва онлайн покажет прощание с Василием Лановым

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1 февраля в Театре имени Вахтангова состоится прощание с актером театра и кино, мастером художественного слова и народным артистом СССР Василием Лановым. Проститься с актером придут близкие, коллеги и поклонники.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. 28 января Василий Лановой умер от возникших в ходе болезни осложнений. Ему было 87 лет.

Смотрите трансляцию 1 февраля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.