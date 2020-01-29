Житель Омска женился в 92 года и скончался

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина в Омске женился в 92 года. Его жене на момент регистрации исполнился 81 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

"До этого брака мужчина 1,5 года был вдовцом. Его вторая супруга около 10 лет назад развелась", – уточняется в сообщении. Пара прожила вместе недолго, через несколько месяцев муж скончался.

В возрасте от 75 лет в брак в Омске вступили 38 мужчин и 13 женщин. Наибольшая разница в возрасте жениха и невесты составила 37 лет.

Ранее сообщалось, что в 2019 году более 6,5 тысячи пар сыграли свадьбу на новых столичных площадках. Всего брак заключили около 83 тысяч пар.

Чаще всего браки регистрировали москвичи в возрасте от 25 до 34 лет. При этом самый ранний возраст вступления в брак в столице составлял 16 лет, а самый поздний – 92 года у женщин и 97 лет у мужчин.

