Облачная погода и до 5 градусов ожидаются в Москве 28 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в пятницу, 28 ноября. В Подмосковье местами возможны небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов, по области – от 1 до 6 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Прогнозируется, что дожди закончатся в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 ноября. Кроме того, в эти дни начнет расти атмосферное давление – оно достигнет 750–754 миллиметров ртутного столба.

Вместе с тем ожидается, что первых числах декабря погода в Москве будет соответствовать осенним значениям.