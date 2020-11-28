Еще 6 633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки от коронавируса выздоровели 6 633 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего количество людей, которые справились с инфекцией, достигло 441 535.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в Москве остается весьма напряженной. Ежедневно в городе от 1,5 до 1,7 тысячи человек доставляются в больницы с коронавирусом.

Также стало известно, что в столице откроют дополнительно 12 КТ-центров для борьбы с COVID-19. Учреждения будут работать круглосуточно.

При этом Сергей Собянин заявил, что меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна. В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

