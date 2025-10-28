Минобразования: сотрудник столовой в школе Азова расставил таблички для удобства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотрудник столовой в школе Азова в Ростовской области расставил таблички "СВО" и "Малоимущие" один раз для удобства раздачи порций. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобразования региона.

Как уточнили в ведомстве, по данному факту была проведена проверка. По ее результатам исполняющему обязанности директора учебного заведения объявлен выговор.

Кроме того, министерство рекомендовало администрации Азова ежедневно контролировать организацию питания в школах.

Кадры из столовой школы ранее появились в Сети. На фото видно, что на столе с надписью "СВО" стоят блюда с пюре и мясом, а на столе "для малоимущих" – только бульон или манная каша. На инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила, что это может спровоцировать травлю среди детей.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал таблички грубейшей дискриминацией. Он подчеркнул, что никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку не должно быть. Также глава региона указал, что каждый школьник имеет право на равное и уважительное отношение.