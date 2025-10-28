Ростовский губернатор назвал дискриминацией таблички в школьной столовой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Таблички с надписями "Малоимущие" и "СВО" в столовой одной из школ города Азова являются грубейшей дискриминацией, заявил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее кадры, сделанные в столовой образовательного учреждения, появились в Сети. На фото видно, что на столе с надписью "СВО" стоят блюда с пюре и мясом, а на столе "для малоимущих" – только бульон или манная каша. На инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила, что это может спровоцировать травлю среди детей.

"Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя", – согласился глава региона.

Слюсарь указал, что не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Кроме того, каждый школьник имеет право на равное и уважительное отношение.

По информации губернатора, директору школы объявили выговор. Также было поручено разобраться с подрядчиком на предмет его адекватности. Кроме того, глава региона поручил своему заместителю Андрею Фатееву взять на особый контроль организацию питания детей в школах с привлечением родительского сообщества.

"Все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий", – заключил Слюсарь.

Ранее глава психологической службы РАНХиГС Кирилл Хломов в беседе с Москвой 24 рассказал, по каким признакам можно понять, что ребенок подвергается травле. Эксперт уверен, что сигналом служит нежелание ребенка идти в школу или заходить в класс, а также делать домашнее задание. Также о проблеме может свидетельствовать испорченное настроение, страх или снижение мотивации к учебе.

