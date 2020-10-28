В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом

Фото: Максим Мишин/портал мэра и правительства Москвы

В Москве скончались 66 пациентов с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Кроме того, пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 6 644 человека.

За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавируса. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

16 202 новых случая COVID-19 выявили в 84 регионах РФ

В столице за последние сутки госпитализировали 1 202 пациента с коронавирусом. Всего в городе подтверждено 3 670 новых случаев COVID-19.

Пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила, что количество тестов на COVID-19 выросло на 79% за два месяца. При этом ежедневный охват тестированием в Москве более чем в 4 раза превышает средний показатель тестирования по РФ.

Ранее вирусолог Александр Лукашев допустил, что РФ вышла на плато по коронавирусу. Он подчеркнул, что стабильные показатели прироста новых случаев COVID-19 достигнуты благодаря принятым мерам по профилактике инфекции.