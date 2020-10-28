В России побит рекорд суточной смертности от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 346 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Москве за последние сутки от коронавируса скончались 75 человек.

Ранее рекордный показатель суточной смертности от коронавируса с мая 2020 года зафиксировали в Великобритании. За минувшие 24 часа в стране умерли 367 человек.

Столичный Депздрав опубликовал предварительную статистику по смертности от коронавируса за сентябрь. Сообщалось, что в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Москве скончались 543 человека. В ведомстве отметили, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти также отмечен в 1 569 случаях.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 43,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,157 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 563 976 случаев COVID-19, вылечился 1 171 301 человек, скончались 26 935.