Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку после инцидента со скорыми в Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию Минздрава республики, поскольку не смогли передать пациентов в стационар. Это произошло из-за того, что больницы отказывались принимать пациентов. Сейчас они уже госпитализированы.
По словам Мурашко, во время подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, а также четко выстраивать маршрутизацию.
Он добавил, что при высокой нагрузке на сеть все работники и руководители системы здравоохранения должны работать на обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи.
28 октября в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам прибудут замминистра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. Она подчеркнула, что в стране должны вводиться адекватные меры по борьбе с инфекцией.
С 28 октября в России начинает действовать обязательный масочный режим. За несоблюдение данных правил предусматривается ответственность.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 43,3 миллиона случаев COVID-19, свыше 1,157 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 547 774 случая коронавируса, вылечились 1 158 940 человек, скончались 26 589.
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