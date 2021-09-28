Заявки на участие в чемпионате "Абилимпикс" подали более 2 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявки на участие в международном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс" подали 2 027 москвичей, среди конкурсантов больше всего школьников – 1 085 человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель городского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, в этом году чемпионат откроет для участников новые возможности.

"А работодатели, которые всегда следят за успехами конкурсантов, смогут увидеть лучших в разных компетенциях и пригласить их в свою команду", – добавил он.

В этом году участники будут проявлять себя более чем в 80 компетенциях из разных профессиональных сфер, среди которых информационные технологии, промышленность, экономика и финансы, медицина, декоративно-прикладное искусство.

Больше всего заявок поступило по направлениям "Переводчик", "Администратор баз данных", "Дизайн плаката", "Предпринимательство" и "Адаптивная физическая культура".

Выполнение конкурсных заданий оценят эксперты, среди которых будут представители крупных работодателей.

Отборочный тур пройдет с 4 по 15 октября на 32 площадках города. В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты. Финал регионального этапа состоится 15 ноября на ВДНХ.

Победители московского этапа конкурса представят столицу на национальном чемпионате "Абилимпикс", он состоится в Москве с 16 по 18 ноября.