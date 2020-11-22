Собянин рассказал о самых популярных компетенциях столичного этапа "Абилимпикс–2020"

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Сергей Собянин назвал адаптивную физкультуру и веб-дизайн самыми популярными компетенциями на московском этапе чемпионата "Абилимпикс–2020". Об этом мэр столицы сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин пояснил, что "Абилимпикс" – это чемпионат для людей с инвалидностью. Мэр Москвы рассказал, что на столичном этапе участникам предлагалось более 70 различных компетенций.

"Из новых направлений: веломеханика, дизайн плаката, закройщик, студийный фотограф – эти профессии снова популярны", – добавил Собянин.

По словам мэра, лидеры соревнований смогут получить предложения о работе или стажировке от членов жюри, многие из которых представляют крупные организации. Также Собянин подчеркнул, что лучшие участники представят столицу на национальном этапе турнира – он стартует уже 23 ноября.

Ранее во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы Сергей Собянин поздравил с Днем педиатра детских врачей. Он отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи.