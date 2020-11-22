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Транспорт

13:05

Собянин: строительство хорд – ключевой проект развития дорожной инфраструктуры

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В число ключевых проектов развития дорожной инфраструктуры столицы входит строительство хордовых магистралей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Не заходя в центр, четыре новые хорды будут пронизывать город по периферии из конца в конец", – пояснил градоначальник.

Северо-Западная хорда уже полностью доступна для автомобилистов, а на Северо-Восточной движение разрешено уже по шести участкам и по трем на Южной. На семи из десяти участков Юго-Восточной хорды сейчас развернуты строительные работы.

Уточняется, что с помощью новых дорог разгрузится Третье транспортное кольцо и МКАД, будут связаны между собой вылетные магистрали. В местах пересечения у хорд будут съезды друг на друга. Также будет организован выход на Московскую кольцевую автодорогу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столица работает на опережение в области строительства дорожной сети с учетом прибывшего в город населения. Он также отметил помощь правительства России в развитии дорожной сети.

Ровно год назад столицу и Подмосковье связали Московские центральные диаметры

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