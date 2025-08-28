Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

28 августа, 06:23

Общество

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 28 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 28 августа, сообщил Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 19–21 градуса, а по области она составит от 16 до 21 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.

При этом в конце лета, 30 и 31 августа, в Москве ожидается повышение температуры до 30 градусов. Кроме того, в эти дни в столице не прогнозируется каких-либо осадков. Тем не менее небольшой дождь накроет город в пятницу, 29 августа.

В первую декаду сентября прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для сентября значениям.

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве днем 28 августа

