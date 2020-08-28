Синоптики назвали сроки наступления осени в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Осень придет в Москву с трехнедельной задержкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что метеорологическая осень стартует в городе при +15 градусов и ниже. Обычно в столице такая погода устанавливается в последние дни августа, однако в этом году такая погода придет с опозданием на три недели, пояснили метеорологи.

Синоптики напомнили, что 28 августа европейскую территорию России накроет очередной циклон, который принесет дожди. Однако уже в воскресенье погода в городе снова начнет улучшаться: столбики термометров могут дойти до +26 градусов. В понедельник ожидается около +28 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета. По его словам, 31 августа воздух в столице прогреется до 30 градусов. Температура превысит норму примерно на шесть градусов.

В то же время синоптик отметил, что уже во вторник, 1 сентября, столбики термометров опустятся до +20–25 градусов. В этот день не прогнозируется осадков. Примерно такой же температурный фон и погодные условия ожидаются и в среду.

Ранее синоптик отмечал, что на европейской части России осень начнется с комфортной погоды. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.

