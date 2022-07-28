Мосгоризбирком возьмет на себя функции избирательной комиссии для онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мосгоризбирком (МГИК) возьмет на себя функции территориальной избирательной комиссии в рамках онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
В частности, Московская городская избирательная комиссия будет утверждать форму электронного бюллетеня, заниматься ключами шифрования, в том числе их разделением, а также расшифровыванием результатов голосования и направлением их для учета в муниципальные избиркомы.
"Так как мы на себя берем ряд функций и не создаем отдельной комиссии, увеличится скорость подведения итогов и обмена информацией. Это в большой доле оптимизация процесса", – пояснил собеседник агентства.
Реут также добавил, что формирование избирательной комиссии для дистанционного электронного голосования является долгим и сложным процессом, который включает отбор членов комиссии, их обучение и другие процедуры, тогда как члены Мосгоризбиркома уже обладают достаточными для контроля за соблюдением избирательного законодательства компетенциями.
В заключение зампред МГИК добавил, что, как и прежде, горожане смогут следить за ходом онлайн-голосования. Информация о ходе ДЭГ в реальном времени будет отображаться на специальном сайте, в самом Мосгоризбиркоме и в помещениях территориальных комиссий.
Ранее сообщалось, что в Москве к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан. Они будут следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность.
В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.
Между тем в понедельник, 25 июля, на портале госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 11 сентября. Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября.
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