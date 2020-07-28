Более 380 наград вручили медикам Подмосковья за время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 380 наград вручили медикам Подмосковья за время пандемии, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Их получили как коллективы, так и отдельные медработники региона. Ситуация с коронавирусом увеличила нагрузку на медицинский персонал, врачей, водителей скорой помощи.

"Они работали сверхурочно, подвергая себя и своих близких опасности. Депутаты лично общались с медиками, видели, как они трудились и до сих пор трудятся, спасая сотни жизней. Считаю, что награды от парламента – это еще один способ сказать спасибо врачам", – заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Всего с начала года Мособлдума вручила 640 наград сотрудникам здравоохранения, из которых 389 – за борьбу с коронавирусом.

В июне Владимир Путин подписал указ о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. По документу медработники по указу награждаются орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, им также присваиваются почетные звания и ордена Героя Труда.

В Москве за борьбу с пандемией статуэтку "Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека" получил 21 сотрудник городских больниц. Врачей наградили в номинации "За создание нового направления в медицине", отметив организацию работы во время эпидемии и оперативное перепрофилирование больниц для размещения пациентов с COVID-19.