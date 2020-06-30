Столичных врачей наградили премией "Призвание"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве прошло награждение врачей за борьбу с пандемией коронавируса. Статуэтку "Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека" вручили 21 сотруднику городских больниц, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Врачей наградили в номинации "За создание нового направления в медицине", отметив организацию работы во время пандемии, а также оперативное перепрофилирование больниц для борьбы с COVID-19.

В материале отмечается, что Москва стала первым городом в РФ, который в больших масштабах столкнулся с коронавирусом. Для перепрофилирования больниц разработали специальный стандарт. В отделениях было установлено оборудование для работы с пациентами с коронавирусом, появились кислородные станции, развернули дополнительные реанимационные койки, обеспечили возможность проведения КТ-исследований.

Как ранее сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавируса за апрель – июнь провели более 180 тысяч исследований органов грудной клетки.

По ее словам, это почти в два раза больше, чем число КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год. Она подчеркнула, что такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать лечение и за счет этого избежать тяжелых случаев. Заммэра добавила, что для диагностики коронавируса в столице активно используют технологии искусственного интеллекта.

28 июня Сергей Собянин заявил, что московская система здравоохранения на всех уровнях блестяще справилась с пандемией коронавируса. Мэр добавил, что каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких и реанимацией. Он подчеркнул, что в столице не было ни дня, когда был бы дефицит коек в реанимации.