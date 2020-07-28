Дегтярев сообщил об изъятых на митинге в Хабаровске ножах и топоре

Фото: ТАСС/пресс-служба Хабаровского края

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

"В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга", – сказал Дегтярев.

Он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Сергея Фургала. При этом Дегтярев посоветовал народу заниматься своими делами, позволяя ему работать на благо города.

Он отметил, что на днях он подписал постановление о сохранении льготных авиабилетов для жителей северных территорий, которое внес экс-губернатор. В среду краевая дума рассмотрит вопрос о внесении поправок в краевой бюджет.

Владимир Путин 20 июля назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала. Последний был доставлен в Москву для следственных действий.

Фургал обвиняется в покушении на убийство. Ему также инкриминируют организацию убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов.

Сам экс-губернатор вину не признает. Адвокат заявил, что он не мог убить человека, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа. В итоге суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября.

