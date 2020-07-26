Дегтярев заявил о создании народного совета для консультации с общественниками

Фото: ТАСС/Пресс-служба Администрации Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края предложил создать народный совет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Он отметил, что в него войдут активные представители от разных социальных групп и населенных пунктов. Дегтярев сообщил, что в таком формате будет происходить регулярное общение.
"Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов <...> После возвращения в Хабаровск обдумаю эту идею, посмотрю, как конкретно это сделать", – отметил Дегтярев.
Ранее врио главы Хабаровского края выступил за открытость судебного процесса над экс-губернатором региона Сергеем Фургалом. Дегтярев считает, что люди имеют право знать, имеются ли против него неопровержимые доказательства.
Сергей Фургал арестован по обвинению в организации ряда убийств предпринимателей в середине 2000-х. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство. По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, у следователей нет сомнений по поводу причастности Фургала к этим преступлениям.
20 июля он был отправлен в отставку с поста губернатора Хабаровского края. На его место в качестве временно исполняющего обязанности главы региона отправили Михаила Дегтярева. Он проработает там до 2021 года, на который в Хабаровском крае запланированы выборы.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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