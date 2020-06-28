Путин рассказал об отсутствии оснований у версии о намеренном вбросе COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ситуации с коронавирусной инфекцией надо сейчас противодействовать произошедшему. По словам главы государства, в настоящий момент не требуется обсуждать, откуда возник COVID-19.

"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", – поделился Путин в эфире канала "Россия 1". Он подчеркивает, что требуется выстроить систему защиты.

Кроме того, Владимир Путин прокомментировал заявления, связанные с появлением коронавируса.

"Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал – для этого нет никаких оснований", – обратил внимание российский президент.

Известно, что в Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца. В столице подтверждено 717 новых случаев.

Кроме того, более 18,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 299 тысяч россиян.