Путин рассказал об отсутствии оснований у версии о намеренном вбросе COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ситуации с коронавирусной инфекцией надо сейчас противодействовать произошедшему. По словам главы государства, в настоящий момент не требуется обсуждать, откуда возник COVID-19.
"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", – поделился Путин в эфире канала "Россия 1". Он подчеркивает, что требуется выстроить систему защиты.
Кроме того, Владимир Путин прокомментировал заявления, связанные с появлением коронавируса.
"Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал – для этого нет никаких оснований", – обратил внимание российский президент.
Известно, что в Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца. В столице подтверждено 717 новых случаев.
Кроме того, более 18,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 299 тысяч россиян.
В России выявлено 634 437 случаев COVID-19
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