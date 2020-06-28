В ЦИК сообщили об атаке на сайт о поправках в Конституцию

13:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сайт о поправках в Конституцию подвергся DDOS-атаке, сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
"С самого утра фиксируются DDOS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура", – заявили сотрудники ЦИК, уточнив, что два дня назад атаки фиксировались на сайт комиссии.
Накануне была предотвращена атака на систему электронного голосования. Инцидент произошел в 21:12. В связи с этим был введен режим повышенной безопасности.
В России за три дня более 30 миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, явка составила 28,46%.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
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