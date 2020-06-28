Наблюдатель от ОП отметила высокий уровень организации голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ организован в Москве с соблюдением всех требований как на участках, так и на дому. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на наблюдателя от Общественной палаты города Даниелу Рошку.

"Я была наблюдателем в течение трех дней и могу сказать, что все проходит без каких-либо проблемных моментов, максимально организованно. Я была не только на участке для голосования, но и сопровождала участковую комиссию во время голосования на дому", – рассказала Рошка.

Она отметила, что при голосовании на дому также соблюдаются все установленные властями санитарные требования. Наблюдатель пояснила, что голосующие и члены комиссии находятся в масках и перчатках.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

