Предстоящая суббота станет самым холодным днем с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предстоящая суббота, 29 июня, станет самым холодным днем с начала лета, сообщает Агентство "Москва".
В этот день похолодает до 12 градусов. Такая температура соответствует показателям середины мая или начала сентября.
"Это немного ниже даже, чем среднесуточное значение для начала сентября. Этот день можно назвать действительно осенним. Также такие температуры характерны для середины мая", – говорят синоптики.
В ночь на субботу ожидается +11...+13 градусов, днем – 12–14 градусов тепла. Облачная погода с дождями сохранится, а ветер сменит направление на северо-западный, его порывы будут достигать 5–10 метров в секунду.
Ожидается, что погода в столичном регионе начнет улучшаться в воскресенье – циклон будет уходить на восток, дожди постепенно прекратятся.
Ранее сообщалось, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. В то же время синоптики успокаивают – холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.
Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.
Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Также затопило серверный тоннель на Курской улице.
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре в пятницу
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