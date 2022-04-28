В США запретили проведение "Бессмертного полка"

Фото: ТАСС/Денис Акишев

Власти США запретили проведение памятной акции "Бессмертный полк", заявил сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" – и это запрещено", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Макаров сообщил, что власти Германии рассматривают вопрос проведения альтернативного "Бессмертному полку" шествия. Он подчеркнул, что допустить проведение шествия в поддержку нацизма нельзя.

В Москве в этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно.