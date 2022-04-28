В Германии рассматривают вопрос проведения альтернативного "Бессмертному полку" шествия

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Власти Германии рассматривают вопрос проведения альтернативного "Бессмертному полку" шествия. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Вы представляете, кто пойдет в альтернативных колоннах? Нельзя допустить, чтобы шествие в поддержку нацизма ширилось", – приводит слова Макарова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

