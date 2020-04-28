Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 606 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 130. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек – это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни", – сказала вице-мэр.
Ракова рассказала, что перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Она еще раз призвала россиян не заниматься самолечением и при первых признаках простуды вызвать врача, который назначит конкретное лечение в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.
Ранее сообщалось, что в Москве увеличены мощности для проведения лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию. В медучреждения были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19.
На данный момент городские, федеральные и частные лаборатории проводят более 20 тысяч анализов в сутки. В частности, на коронавирус обязательно проверяют людей с симптомами ОРВИ, болеющих пневмонией и тех, кто живет с зараженными COVID-19 гражданами.
За прошедшие сутки в РФ установили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.
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