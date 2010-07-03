Путин поздравил православных всего мира с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.
"Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения", – отмечается в сообщении.
В поздравительной телеграмме указывается, что Светлое воскресенье век за веком "наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви".
Ранее Сергей Собянин отметил, что Пасха – это день, "наполненный добрыми помыслами и делами".
В ночь на Христово Воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Пасхальную литургию в храме Христа Спасителя.
В столице проходит фестиваль "Пасхальный дар" с 25 апреля по 5 мая. В этом году в Москве организовали более 250 точек для празднования. Они расположены по всему городу, многие находятся у храмов. Для гостей фестиваля подготовили разнообразную программу: театральные представления, концерты, творческие и кулинарные мастер-классы.
Самый широкий ассортимент пасхальных блюд – на площади Революции. Разнообразные мастер-классы проводят на Тверской площади и Тверском бульваре. Также москвичи могут отметить Пасху в столичных парках.
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