Скончавшаяся от коронавирусной инфекции страдала от болезни сердца

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве скончалась больная с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Женщину доставили в отделении реанимации, однако спасти ее не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.

Отмечается, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала.

В штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

Лаборатории Москвы за сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию.Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.