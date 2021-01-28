Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6 142 человека

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 6 142 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"В Москве выявлено 2 897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 063 человека", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в столице скончались 62 пациента с коронавирусом.

Сергей Собянин сообщал, что ситуация с распространением коронавирусом продолжает улучшаться. В частности, в течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2–3 тысяч в день.

При этом отмечается, что количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах впервые с середины июня прошлого года свободно более 50% коек.