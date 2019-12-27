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Общество

16:29

Володин назвал самые важные законы уходящего года

общество

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, которые были приняты депутатами в 2019 году. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По мнению спикера, парламентарии уделили много внимания вопросу защиты прав россиян на собственное жилье. Были приняты законы, которые помогут гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

Кроме того, депутаты разработали правовые механизмы, исключающие появление обманутых дольщиков в будущем.

К числу других важных инициатив Володин отнес закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья, а также закон об ипотечных каникулах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее Вячеслав Володин подвел главные итоги работы парламента в осеннюю сессию. Он отметил, что за несколько месяцев депутаты приняли более 200 законов.

На рассмотрении находятся еще 1179 законопроектов. Из них 269 приняты в первом чтении, а 3 – во втором. Главным приоритетом для Госдумы остается законодательное обеспечение послания президента РФ. К настоящему времени эта задача выполнена на 81%, заключил спикер нижней палаты парламента.

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