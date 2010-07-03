Спикер Госдумы назвал самый важный закон октября

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что закон, согласно которому члены жилищно-строительных кооперативов смогут получить компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам, является самым важным законом, принятым депутатами в октябре. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По словам депутата, теперь члены ЖСК смогут получить не только поддержку в виде государственного финансирования достройки проблемных объектов, но и в виде компенсации стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной. Закон поможет шести тысячам человек, объединенным в 130 кооперативов по всей стране. У большинства не хватает денег на достройку домов.

"Наша задача – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний", – отметил Володин.

Ранее Вячеслав Володин подвел итоги первого месяца осенней сессии. Он заявил, что самым важным законом, который был принят недавно, является закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий.

