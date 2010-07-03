Московский фонд защиты прав дольщиков планируют создать до ноября

11:29
11:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который будет иметь приоритетное право на достройку и выступать в роли нового застройщика, планируют создать в столице до ноября. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Отмечается, что силами фонда будет завершена достройка проблемного объекта ЖК "Троицк Е-39".
"Фонд формируется в целях завершения строительства проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков", – приводятся в сообщении слова зампредседателя Москомстройинвеста Александра Гончарова.
По его словам, конкурентному управляющему нужно оформить земельно-правовые отношения в рамках процедуры банкротства, так как это обязательное условие для передачи проблемного объекта городскому застройщику и возобновления строительства.
Гончаров добавил, что в соответствии с "Дорожной картой" этот этап должны завершить в III квартале текущего года.
С 1 июля 2019 года в России действует новый порядок отношений между застройщиком и покупателем.
Действующий закон не требует от застройщика принимать участие в постановке квартиры на кадастровый учет. По новым правилам гарантом прав обеих сторон будет выступать банк. Покупатели будут переводить деньги не застройщику, а на специальные эскроу-счета. Данный закон позволит упростить процедуру оформления новых квартир.
Зарегистрировать права собственника на новую квартиру можно как в офисе МФЦ, так и на сайтах Росреестра и Госуслуг.
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