Володин прокомментировал защиту прав участников ЖСК

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите прав участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

"Редакция первого чтения предусматривала выплату возмещения за счет фонда защиты прав дольщиков только членам ЖСК, созданным до 1 июля 2019 года. Мы приняли решение распространить нормы закона на все ЖСК вне зависимости от даты их создания", – цитирует портал "Дни.ру" спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, закон поможет шести тысячам человек, объединенным в 130 кооперативов по всей стране. У большинства не хватает денег на достройку домов.

Сейчас, согласно законодательству, членам ЖСК государство может помочь завершить строительство дома, но возможность выплаты компенсации не предусмотрена. Предполагается, что граждане смогут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья, которое они утратили, за счет Фонда помощи обманутым дольщикам.

Ранее Вячеслав Володин подвел итоги первого месяца осенней сессии. Он заявил, что самым важным законом, который был принят недавно, является закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий. Спикер парламента напомнил, что документ будет иметь обратную силу, так как налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от ЧП с начала этого года.

