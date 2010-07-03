Точечную застройку могут запретить в России

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Нижняя палата парламента готова принять законопроект об обязательном возведении социальных объектов при строительстве новых жилых районов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко.
Володин обратился к вице-премьеру с вопросом, когда в России прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют соцобъекты, а также скверы и места для отдыха горожан.
Мутко подчеркнул, что ранее уже был принят стандарт комплексной застройки и освоения территорий, предусматривающий возведение социальной инфраструктуры, но пока он носит рекомендательный характер.
Вице-премьер добавил, что с 2021 года стандарт станет обязательным. Также, по его словам, с министерством строительства РФ достигнута договоренность о том, что при подписании соглашений о софинансировании проектов комплексного строительства приоритет будет отдаваться проектам по стандартам комплексной застройки.
Володин заметил, что такие поправки нужно внести в ближайшее время. Также он заявил о необходимости закрепить в каждом сдаваемом микрорайоне помещение под опорный пункт участкового полицейского и квартиру для него.
Спикер Госдумы предложил поручить профильным комитетам подготовить по итогам "правительственного часа" проект постановления и до конца года инициировать эти законопроекты.
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