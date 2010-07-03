Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию

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Фото: ТАСС/СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ
В Госдуме 10 сентября официально открылась осенняя сессия. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин рассказал о приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца, сообщают "Дни.ру".
По его словам, законодателей ждет интересная и напряженная работа – в законотворческом портфеле находится более 1,3 тысячи законопроектов, из которых в первом чтении приняты 244 документа, а во втором – 4.
Одним из приоритетов депутатов в ближайшие месяцы будет реализация послания президента РФ Федеральному собранию. Володин напомнил, что в нижней палате действует специальная рабочая группа с представителями всех фракций во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Спикер подчеркнул, что из 85 пунктов плана по реализации послания выполнены 55. Кроме того, по девяти из них приняты законопроекты в первом чтении, а от правительства ждут внесения еще 14 документов.
Володин заявил, что от успеха решения поставленных президентом задач зависит качество жизни в стране. Председатель нижней палаты призвал парламентариев сосредоточиться на законопроектах прямого действия.
Также в осеннюю сессию Госдума продолжит работать над повышением качества принимаемых законов, пообещал Володин. По его словам, это основная задача депутатов. Кроме того, парламентарии приступили к анализу законотворческой деятельности как текущего, так и предыдущих созывов.
Еще одна важная задача – реализация программ государственно-частного партнерства в регионах, создание новых возможностей для развития там деловой активности, отметил Володин.
Продолжится и активная работа депутатов на международных площадках, поскольку Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
В заключение Володин напомнил об общих задачах: борьбе с терроризмом и обеспечении глобальной безопасности.
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