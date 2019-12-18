Володин подвел итоги работы Госдумы в осеннюю сессию

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Госдума завершает свою работу в этом году. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин на финальном заседании подвел главные итоги работы парламента. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Спикер отметил, что за несколько месяцев депутаты приняли более 200 законов. На рассмотрении находятся еще 1179 законопроектов. Из них 269 приняты в первом чтении, а 3 – во втором. Главным приоритетом для Госдумы остается законодательное обеспечение послания президента РФ. К настоящему времени эта задача выполнена на 81%.

Большое внимание депутаты уделили федеральному бюджету на ближайшие три года. Совместная работа законодателей и правительства позволила повысить эффективность расходования бюджетных средств и сократить разрыв между самыми богатыми и наименее обеспеченными регионами.

За осеннюю сессию парламентарии создали систему правового регулирования долевого строительства. "Сформировано законодательство, которое позволяет нам помочь обманутым дольщикам и, кроме того, не допустить подобной ситуации на рынке долевого строительства жилья", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что специальная рабочая группа занимается вопросом решения жилищной проблемы для детей-сирот. В начале 2020 года депутаты должны озвучить свои первые предложения.

В заключительную сессию было принято решение по поддержке комплексного развития сельских территорий. Спикер отметил, что на селе проживают порядка 37 миллионов россиян. При этом доходы селян значительно ниже, чем у горожан.

"Если у нас на будущий год будет рост ненефтегазовых доходов, за счет него мы планируем, и такая договоренность достигнута с правительством, увеличение объемов финансирования этой важной программы в больших объемах, доведя эту цифру до 60 миллиардов", – заключил Володин.

Ранее Вячеслав Володин посчитал, что закон, согласно которому члены жилищно-строительных кооперативов смогут получить компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам, является самым важным законом, принятым депутатами в октябре.

