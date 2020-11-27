Вызовы на номера поликлиник станут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В декабре и январе звонки с мобильных телефонов на номера медицинских учреждений будут бесплатными на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев – декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений сделать эти номера бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут тарифицироваться", – приводит слова Чернышенко РИА Новости.
Ранее вице-премьер рассказал, что во всех российских регионах появится единый телефонный номер по коронавирусу – 122. Это, по его словам, позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию. Чернышенко добавил, что в настоящий момент к работе подключились 27 регионов России.
За последние сутки в РФ зафиксировали 27 543 новых случая коронавируса. Всего на территории РФ зарегистрировали 2 215 533 случая коронавирусной инфекции.
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