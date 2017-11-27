Прощание с Дмитрием Хворостовским началось в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотни поклонников пришли на прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским, которое началось в столице. Большая очередь из людей с цветами выстроилась у входа в Московскую филармонию. За прощанием последует процедура кремации.

На здании висит баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами". Слышны песни в исполнении Хворостовского.

Артист завещал, чтобы его прах захоронили в Москве и Красноярске. Одну капсулу захоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости.

Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября на 56-м году жизни. Он боролся с онкологическим заболеванием.

Память певца увековечат в Москве. Способ отметить заслуги артиста выберет общественность. Это могут быть установка памятника, мемориальной таблички, бюста или переименование улицы в честь Хворостовского.