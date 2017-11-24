Капсулу с прахом Хворостовского захоронят на Новодевичьем кладбище 28 ноября

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского захоронят в столице 28 ноября, спустя день после церемонии прощания.
"Одну из двух капсул с прахом певца, согласно его воле, захоронят 28 ноября на Новодевичьем кладбище", − сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе министерства культуры России. В ведомстве также отметили, что вторую капсулу погребут на родине оперного певца − в Красноярске.
Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским намечена на 27 ноября. Она будет проходить с 10:00 до 13:00 в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии.
Ранее семья Хворостовского подтвердила свое намерение выполнить последнюю волю певца, захоронив капсулы с его прахом в Красноярске и Москве.
22 ноября Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Последние два года артист боролся с онкологическим заболеванием.
Впоследствии стало известно, что его похороны в Москве пройдут на Новодевичьем кладбище.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: