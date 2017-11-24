Капсулу с прахом Хворостовского захоронят на Новодевичьем кладбище 28 ноября

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Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского захоронят в столице 28 ноября, спустя день после церемонии прощания.

"Одну из двух капсул с прахом певца, согласно его воле, захоронят 28 ноября на Новодевичьем кладбище", − сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе министерства культуры России. В ведомстве также отметили, что вторую капсулу погребут на родине оперного певца − в Красноярске.

Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским намечена на 27 ноября. Она будет проходить с 10:00 до 13:00 в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии.

Ранее семья Хворостовского подтвердила свое намерение выполнить последнюю волю певца, захоронив капсулы с его прахом в Красноярске и Москве.

22 ноября Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Последние два года артист боролся с онкологическим заболеванием.

Впоследствии стало известно, что его похороны в Москве пройдут на Новодевичьем кладбище.