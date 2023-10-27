МВД РФ наградило пенсионера, поймавшего грабителя в Щелкове

Фото: Москва 24

Руководство Главного управления (ГУ) МВД России наградило Михаила Макарова за поимку мужчины, который попытался ограбить школьника в подмосковном Щелкове. Пенсионеру вручили благодарственную грамоту и новый телевизор, рассказал он Москве 24.

Мужчину поблагодарили за содействие органам внутренних дел в борьбе с преступностью.

"Награждение прошло очень торжественно. Такие вещи запомнятся на всю жизнь. Мне подарили телевизор и грамоту. Будем работать дальше над общественным порядком", – сказал Макаров.

По его словам, после произошедшего он осознал свою полезность для общества. Он также отметил активное внимание со стороны окружающих и рассказал, как сын в шуточной форме призвал его перетерпеть подобное, поскольку он – герой.

Инцидент произошел в Щелкове 23 октября. Макаров остановил преступника, похитившего телефон у школьника, и удерживал его до приезда полиции.

За содействие органам внутренних дел пенсионера до этого поблагодарили в Госдуме, а глава Щелковского городского округа Андрей Булгаков вручил ему сертификат на покупку нового автомобиля.



Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину