27 октября, 12:23Общество
МВД РФ наградило пенсионера, поймавшего грабителя в Щелкове
Фото: Москва 24
Руководство Главного управления (ГУ) МВД России наградило Михаила Макарова за поимку мужчины, который попытался ограбить школьника в подмосковном Щелкове. Пенсионеру вручили благодарственную грамоту и новый телевизор, рассказал он Москве 24.
Мужчину поблагодарили за содействие органам внутренних дел в борьбе с преступностью.
"Награждение прошло очень торжественно. Такие вещи запомнятся на всю жизнь. Мне подарили телевизор и грамоту. Будем работать дальше над общественным порядком", – сказал Макаров.
По его словам, после произошедшего он осознал свою полезность для общества. Он также отметил активное внимание со стороны окружающих и рассказал, как сын в шуточной форме призвал его перетерпеть подобное, поскольку он – герой.
Инцидент произошел в Щелкове 23 октября. Макаров остановил преступника, похитившего телефон у школьника, и удерживал его до приезда полиции.
За содействие органам внутренних дел пенсионера до этого поблагодарили в Госдуме, а глава Щелковского городского округа Андрей Булгаков вручил ему сертификат на покупку нового автомобиля.
Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину
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