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Переменная облачность прогнозируется в Москве во вторник. Об этом пишет сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, воздух в столице днем прогреется до 10–12 градусов тепла. При этом осадков не ожидается. В ночь на среду похолодает до плюс 4 градусов.

Кроме того, будет дуть юго-восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем во вторник воздух прогреется до 8–13 градусов. Ночью в некоторых районах ожидается похолодание до 1 градуса тепла.

Ранее стало известно, какая погода ожидает москвичей на этой неделе. Сообщалось, что ночи в столице будут достаточно теплыми.

Отмечалось также, что октябрь 2020 года может стать самым теплым в истории города. В ближайшие дни температура будет превышать климатическую норму на 6–8 градусов.