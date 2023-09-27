Жителям Москвы рассказали о погоде 27 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В среду, 27 сентября, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице температура может опуститься до плюс 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что первый снег может выпасть в Центральной России на стыке первой и второй декад октября. По его данным, в этот период температура воздуха окажется немного ниже нормы.

До этого сообщалось, что сентябрь в Москве может оказаться самым теплым за последние 50 лет. Синоптики обратили внимание, что температура воздуха в Москве сейчас на три градуса превышает климатическую норму.

В российском Гидрометцентре также напомнили, что в Москве и Подмосковье продлили до 27 сентября желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Предупреждение будет действовать до 21:00 среды.

В Гидрометцентре рассказали, как долго в Москве сохранится теплая погода