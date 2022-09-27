Омбудсмен столицы рассказала о работе временного пункта мобилизации в Музее Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В здании Музея Москвы работа временного пункта мобилизации четко организована, нарушений выявлено не было, рассказала уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Омбудсмен подчеркнула, это был первый временный пункт мобилизации, который она посетила.

"Во-первых, в мой адрес много обращений по работе медицинских комиссий. Я увидела, что здесь целый блок отведен для работы врачей-специалистов: невролог, хирург, терапевт, есть соответствующая аппаратура. То есть человек, приходящий сюда с тем, что его здоровье не позволяет ему принять участие в частичной мобилизации, может пройти полное обследование", – рассказала Потяева.

По ее словам, второй важный момент – работа психолога в пункте мобилизации.

"В Москве этот вопрос решен, и с людьми, которые нуждаются в помощи, работает психолог", – подчеркнула она.

Потяева подчеркнула, что не выявила нарушений, которые касаются возраста мобилизованных и состояния их здоровья.

Ранее сообщалось, что в столице начали работать временные пункты мобилизации. Они открыты в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Они будут также работать в зданиях Дарвиновского музея и Музее героев России и Советского Союза.

Данные места были отобраны с учетом транспортной доступности и наличия в зданиях всего необходимого для комфортного пребывания мобилизованных. Также во временные пункты мобилизации будет организован транспорт от зданий военкоматов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

