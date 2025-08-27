Дождь и порывистый ветер прогнозируются в Москве 27 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в среду, 27 августа, предупредил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет варьироваться в пределах 16–18 градусов, а в Подмосковье она составит от 13 до 18 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 7 градусов, по области – до 4 градусов.

Повышение температуры до 30 градусов ожидается в Москве в конце лета, 30 и 31 августа. Кроме того, в эти дни в столице не прогнозируется каких-либо осадков. Тем не менее небольшой дождь накроет столицу в пятницу, 29 августа.

Вместе с тем в первую декаду сентября прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для сентября значениям.