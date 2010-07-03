В Национальном автомобильном союзе оценили возможность обжаловать штрафы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 разработку нового интернет-сервиса, который позволит автомобилистам обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. По его словам, с его появлением водители будут иметь возможность быстрее "достучаться до органов власти" и вступить с ними в диалог.

"Сегодня нет диалога, мы фактически общаемся ни с кем, очень тяжело опровергнуть штраф. Если вы понимаете, что ваше письмо дойдет и это видно, есть определенный регламент, который требует с исполнителя ответить в определенный срок, то уже появляется диалог", – говорит эксперт.

Хайцеэр отметил, что в современном мире информационных технологий "это актуально и перспективно", однако здесь есть и свои нюансы.

"Риск есть. Это будет видно тогда, когда сервис заработает. А пока мы не знаем большого количества нюансов. И бесспорно, несмотря на все, что я положительного перечислил, могут быть и электронные провалы или недопонимания", – считает эксперт.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Но сегодня недопониманий гораздо больше. И электронным способом достучаться и защититься будет гораздо проще.

Ранее заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил о разработке нового интернет-сервиса, который позволит автомобилистам обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн.

В тестовом режиме сервис запустят в 2020 году на сайте gosuslugi.ru. Обратиться онлайн можно будет не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения будут приходить в тот же день, когда было вынесено постановление о штрафе.

В письме будут содержаться все подробности произошедшего и фотографии нарушения. При этом к ответному заявлению можно будет прикрепить подтверждающие неправомерность наказания документы – в частности, записи с видеорегистратора.

Эксперты отмечают, что сегодня в России отсутствует эффективный механизм обжалования штрафов с камер. По словам зампреда комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артема Кирьянова, если в ГИБДД не согласны с аргументами автовладельца, ему все равно в конечном итоге приходится идти в суд. Кирьянов добавил, что для улучшения ситуации прежде всего необходимо провести ревизию установленных камер, а также разметки и знаков.

Ранее стало известно о разработке Минтрансом документа "Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД", в котором представлены новые правила установки видеокамер вдоль дорог. В тексте документа отмечается, что место камеры видеофиксации необходимо выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов". Кроме того, при выборе того или иного варианта установки техники должно учитываться "финансово-экономическое обоснование". Владельцам дорог рекомендуют публиковать в Сети данные о местоположении камер, а муляжи – обозначать на картах как действующие аппараты.



