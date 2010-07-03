Ученые нашли взаимосвязь между оптимизмом и долголетием

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Ученые из США в течение 10–30 лет проводили исследование среди более чем 69 тысяч женщин в возрасте 58–86 лет и 1400 мужчин от 41 до 90 лет и пришли к выводу, что оптимисты, как правило, живут дольше, чем люди с мрачным взглядом на действительность. Об этом сообщает "Мир 24".

В предложенных им анкетах участники рассказывали о своем отношении к жизни. Одним из вариантов теста был "в целом, я ожидаю, что со мной произойдет больше хороших вещей, чем плохих".

В итоге выяснилось, что у наиболее оптимистично настроенных людей вероятность дожить до 85 лет на 50–70% выше, чем у пессимистов. Фактическая же продолжительность жизни у оптимистов оказалась выше на 11–15%.

Ученые отмечают, что при позитивном отношении к жизни люди реже поддаются вредным привычкам и успешнее противостоят "нездоровым импульсам", лучше восстанавливаясь после внезапных стрессов. Это благотворно влияет на общее состояние организма и способно увеличить продолжительность жизни.

Ранее British Medical Journal опубликовал результаты исследования, согласно которым риск ранней смерти можно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день либо же потратить это время на физические нагрузки средней интенсивности. Специалисты пришли к выводу, что подобным образом можно продлить жизнь на 73%. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.