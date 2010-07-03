В России отмечен рост числа больных рассеянным склерозом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России растет число пациентов с рассеянным склерозом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

"Средний прирост по России – семь процентов в год. Многие из них выявляются благодаря внедрению новых медицинских технологий", – рассказал врач-невролог Ян Власов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов.

За последние пять лет число заболевших увеличилось почти на 20 тысяч человек. Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году был зафиксирован в Санкт-Петербурге, Липецкой и Тульской областях.

Рассеянный склероз – патология центральной нервной системы, в России насчитывается более 150 тысяч больных с таким диагнозом. Заболевание возникает из-за разрушения миелиновой оболочки нервов в головном и спинном мозге. Эта болезнь имеет аутоиммунное происхождение, то есть иммунитет ошибочно атакует и уничтожает собственные ткани и органы в человеческом организме.

Ранее биологи из МГУ и РАН раскрыли причины того, почему лекарства от аутоиммунных заболеваний усиливают симптомы рассеянного склероза. Обратный процесс происходит при нейтрализации белка TNF. При нем иммунные клетки блокируют нервные волокна, без которых может возникнуть паралич или слепота.

Эффективных средств лечения рассеянного склероза пока нет, но десятки команд по всему миру работают над созданием методов лечения этой болезни. Ранее ученые пытались создать лекарства, мешающие иммунитету уничтожать миелин, однако испытания проваливались до того, как ученые выяснили, что нужно принудительно включать ген для снижения остроты болезни.

