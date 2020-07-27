В России провели более 27 млн тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роспотребнадзора провели в России 27,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Только за прошедшие сутки в стране протестировали 239 тысяч человек. Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 остаются 263 759 граждан.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выздоровели 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985 человек.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Общая численность случаев коронавирусной инфекции за все время на территории РФ составила 812 485 случаев.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции Россия сможет осенью. Он отметил, что разработкой заняты 17 организаций.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19. Также он отметил, что не менее важной является и вакцинация против пневмококковой инфекции.
Москва занимает 27-е место по количеству новых случаев коронавируса
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