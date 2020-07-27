Еще 264 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 264 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985 человек", – отметила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Общая численность случаев коронавирусной инфекции за все время на территории РФ составила 812 485 случаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции Россия сможет осенью. Он отметил, что разработкой заняты 17 организаций.

