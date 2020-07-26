Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

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Затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса относятся к симптомам заражения коронавируса, не характерным для гриппа, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он уточнил, что у пациентов с COVID-19 прежде всего появляются проблемы с легкими.

"Это интоксикация, это кашель... человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", – объяснил врач.

"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак [заражения коронавирусом]. Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми", – цитирует его РИА Новости.

Специалист добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.

Спустя две недели после заражения состояние или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников подтвердил, что характерные симптомы коронавируса – это потеря обоняния и чувства вкуса. При гриппе же, отметил он, наблюдаются слабость и ломота. Тяжельников обратил внимание, что COVID-19 может протекать и бессимптомно. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подчеркивал, что при тяжелой форме заболевания встречаются высокая температура, кашель и одышка.

Испанские ученые нашли новый симптом коронавируса. В исследовании участвовал 21 пациент, у 29 процентов выявили энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке. Она обнаруживалась примерно за два дня до других симптомов COVID-19. Специалисты пока не знают, насколько широко это распространено среди всех заболевших.