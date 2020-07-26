Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса относятся к симптомам заражения коронавируса, не характерным для гриппа, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Он уточнил, что у пациентов с COVID-19 прежде всего появляются проблемы с легкими.
"Это интоксикация, это кашель... человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", – объяснил врач.
"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак [заражения коронавирусом]. Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми", – цитирует его РИА Новости.
Специалист добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.
Спустя две недели после заражения состояние или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников подтвердил, что характерные симптомы коронавируса – это потеря обоняния и чувства вкуса. При гриппе же, отметил он, наблюдаются слабость и ломота. Тяжельников обратил внимание, что COVID-19 может протекать и бессимптомно. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подчеркивал, что при тяжелой форме заболевания встречаются высокая температура, кашель и одышка.
Испанские ученые нашли новый симптом коронавируса. В исследовании участвовал 21 пациент, у 29 процентов выявили энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке. Она обнаруживалась примерно за два дня до других симптомов COVID-19. Специалисты пока не знают, насколько широко это распространено среди всех заболевших.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: